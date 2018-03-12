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03. 12. 2018

Катар выходит из ОПЕК

Катар выходит из Организации стран-экспортеров нефти с 1 января 2019 года. Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщает телеканал Al Jazeera.

Так, министр энергетики Катара Саад аль-Кааби на пресс-конференции в Дохе заявил, что уведомил ОПЕК о выходе из картеля с 1 января. По его словам, решение Катара отражает планы по увеличению добычи природного газа в ближайшие годы с 77 млн тонн до 110 млн тонн в год.  

Доля Катара в общей добыче нефти странами ОПЕК составила в 2017 году 1,85%. В стране ежедневно добывается около 600 тысяч баррелей нефти.

В ОПЕК назвали объемы сокращения добычи нефти

Организация стран-экспортеров нефти существует с 1960 годов. В 1970 годы ОПЕК научилась повышать мировые цены на нефть с помощью эмбарго на поставки и снижение добычи. Сейчас в ОПЕК входят 15 стран, в основном страны Ближнего Востока и Африки.

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Источник: korrespondent.net

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