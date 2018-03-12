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03. 12. 2018

В ДТП в Польше пострадали восемь украинцев

Возле польского города Краков произошла дорожная авария, в которой пострадали девять человек – восемь из них граждане Украины.

Об этом собщает Польское радио в понедельник, 3 декабря.

Отмечается, что столкновение легкового автомобиля и фургона произошло в местности Кшешовице (Krzeszowicе).

Местная полиция предупреждает, что дорожные условия очень тяжелые. На дороге гололедица, что значительно усложняет торможения.

Ранее в ноябре в Силезском воеводстве Польши водитель на пешеходном переходе сбил трех украинок, в результате чего две из них погибли на месте, еще одна получила тяжелые травмы.

Также сообщалось о гибели пяти граждан Украины в ДТП в районе чешского города Тришинец. Микроавтобус, в котором ехали украинцы, столкнулся с грузовиком.

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Источник: korrespondent.net

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