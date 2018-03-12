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03. 12. 2018

В Кремле ответили на слова Порошенко о планах РФ в Украине

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков назвал абсурдным заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия собирается захватить украинские города Мариуполь и Бердянск, чтобы "пробить коридор" в аннексированный Крым. Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщает Интерфакс.

"Это абсолютно абсурдное заявление. Еще одна попытка каким-то образом спровоцировать напряженность", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, такие высказывания непосредственно связаны с предстоящими президентскими выборами в Украине.

"Понятно, что, скорее всего, такие попытки, к нашему сожалению, будут продолжаться по мере приближения выборов в Украине", - отметил пресс-секретарь главы РФ.

Говоря об утверждениях Порошенко о стремлении Москвы захватить украинские территории, Песков подчеркнул: "Россия никогда ничего не захватывала и никакие коридоры никуда не прокладывала. Поэтому это абсолютно безосновательное заявление и обвинение РФ в чем-то".

Накануне в интервью немецкому Funke Media Group Порошенко заявил, что ситуация с конфликтом на Донбассе зависит от России. Он также заявил, что "Москва пытается получить наземный коридор с (неподконтрольной части - ред.) Донбасса на (аннексированный - ред.) Крым, захватив Мариуполь и Бердянск".

Напомним, 25 ноября спецназ России атаковал корабли ВМС Украины у Керченского пролива, были захвачены три украинских судна и арестованы 24 моряка. На фоне обострения ситуации в 10 областях Украины введено военное положение.

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Источник: korrespondent.net

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