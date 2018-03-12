Путин против встречи "нормандской четверки"

Президент России Владимир Путин не поддерживает идею рассмотрения вопроса с решением конфликта в Черном море в нормандском формате. Об этом в понедельник, 3 декабря, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

На вопрос, насколько необходима встреча в нормандском формате, о которой говорил президент Украины Петр Порошенко, Песков ответил: "Нормандский формат занимается вопросами реализации Минских договоренностей".

"Провокация украинской стороны в российских территориальных водах вряд ли относится к измерению минских договоренностей", - заявил пресс-секретарь Путина.

Он также подчеркнул, что телефонный разговор между президентами России и Украины в ближайшем будущем не планируется.

"Действительно, к этому времени после инцидента телефонного разговора между Путиным и Порошенко не было. На данный момент, насколько мне известно, в последующие дни такой разговор не планируется", - отметил он.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net