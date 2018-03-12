В массовом ДТП в Египте погибли четыре человека

В египетской провинции Бени-Суэйф произошла массовая авария с участием микроавтобуса, грузовика и нескольких легковых автомашин. Об этом сообщает портал Аль-Масри аль-Йоум в понедельник, 3 декабря.

В аварии погибли четыре человека и еще 26 получили травмы. Два человека находятся в тяжелом состоянии – они в коме. У большиства пострадавших переломы и сильные ушибы.

По предварительным данным, авария произошла из-за плохой видимости на трассе.

Напомним, возле польского города Краков произошла дорожная авария, в которой пострадали девять человек – восемь из них граждане Украины.

Ранее сообщалось, что в Гонконге автобус столкнулся с такси. В результате ДТП погибли пять человек, 32 получили ранения.

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Источник: korrespondent.net