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03. 12. 2018

ЕС готовит новые санкции за химатаку в Солсбери – журналист

До конца года Европейский Союз наложит санкции на пять человек,которых считает ответственными за отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем микроблоге в Twitter.

"Санкции в отношении пяти лиц, ответственных за атаку в Солсбери, будут введены к Рождеству", - написал он.

Напомним, в ноябре сообщалось, что Великобритания надеется заручиться поддержкой новых санкций со стороны Франции и Германии. Санкции планировалось ввести против высокопоставленных руководителей Главного управления Генштаба Вооруженных сил России. Речь шла о заморозке активов и запрет на поездки.

Ранее в Госдепартаменте США анонсировали введение дополнительных санкций в отношении России, поскольку Москва не предоставила обоснованных гарантий, что не будет использовать химическое оружие после инцидента в британском Солсбери.

Первый пакет американских санкций против России по делу Скрипалей был введен 27 августа. В свою очередь, Кремль назвал незаконным введение новых санкций США.

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Источник: korrespondent.net

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