Протесты во Франции на прошедших выходных достигли своего пика: ничего подобного в Париже не было со времен студенческих волнений 1968 года.

Вышедшие на улицы французы подожгли десятки машин и зданий, разгромили и ограбили множество магазинов. Полиция применила против них слезоточивый газ, резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты.

Пострадали более 130 человека, в том числе 23 полицейских. За участие в беспорядках задержали 680 человек. Число жерт выросло до четырех. Повреждение только Триумфальной арки оценили в миллион евро. Власти Франции обдумывают введении чрезвычайного положения.

Начало декабря запомнятся парижанам как самый неуправляемый общественный бунт в стране за последние годы. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Крупнейшие беспорядки в Париже

Пик протестов во Франции пришелся на 1 декабря. Общее число протестующих по всей стране оценивалось полицией в 136 тысяч человек.

Молодые люди в масках, с топорами и арматурой, атаковали полицейских, поджигали автомобили и дома, грабили магазины. В ходе погромов сожжено несколько автомобилей, повалена ограда сада Тюильри, разграблены магазины в центре города, а Триумфальная арка - символ Парижа - разрисована и повреждена вандалами.

Cмотрите фотогалерею: Кровь и погромы. Крупнейшие протесты в Париже

Как рассказал глава национального ведомства охраны памятников Филипп Белаваль, группе вандалов удалось проникнуть в музейные помещения Триумфальной арки, где они "обезглавили" мраморную статую Наполеона, разрушили на мелкие кусочки гипсовую скульптуру тридцатых годов и разрисовали интерьеры граффити.

Бои с полицией начались с самого утра на пропускных пунктах, которые полиция организовала для безопасности демонстрантов на Елисейских полях. Пройти за ограждения можно было после предъявления документов и проверки содержимого рюкзаков и сумок.

Однако люди, собравшиеся на площади у Триумфальной арки, подчиниться отказались. Они пошли на штурм ограждений и были встречены слезоточивым газом, водометами, резиновыми пулями и светошумовые гранаты.

После неудачной попытки прорваться на Елисейские поля погромщики двинулись по прилегающим улицам, круша витрины как бутиков, так и аптек. Полицию, блокировавшую улицы, они забрасывали камнями, бутылками с горючей смесью, попутно поджигая автомобили и дома.

Беспорядки на площади продолжались весь день. Только к вечеру правоохранителям удалось усмирить пыл бунтующих.

По последним данным, три человека погибли, пострадали 133, в том числе 23 полицейских. За участие в беспорядках задержали более 680 человек. В числе пострадавших за все время протестов оказались и 12 журналистов.

В Париже ничего подобного здесь не происходило со студенческих волнений в 1968 году. Они в конечном счете привели к смене правительства, отставке президента Шарля де Голля и, в более широком смысле, к огромным изменениям во французском обществе.

Cмотрите фотогалерею: Кровь и погромы. Крупнейшие протесты в Париже

Основные требования протестующих

Накануне протестов 1 декабря "желтые жилеты" четко сформировали свои требования:

повышение минимальной зарплаты на 100 евро - до 1,3 тысячи и пенсии, а также ограничение максимальной зарплаты в 15 тысяч евро

выход на пенсию с 60 лет

помощь безработным

уменьшение стоимости жилья

контроль над доходами политиков и отмена пожизненного содержание для экс-президентов

поддержка малых городов и национальных предприятий

гуманное отношение к бездомным и беженцам

увеличение ассигнований на нужды полиции, армии и судов

увеличение президентского срока с нынешних пяти до семи лет, как это было раньше

Cмотрите фотогалерею: Кровь и погромы. Крупнейшие протесты в Париже

Макрон "идет на встречу" без отмены реформ

Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил премьер-министру Эдуарду Филиппу провести переговоры с лидерами политических партий и представителями протестующих.

​Вернувшись с саммита Большой двадцатки в Аргентине, 2 декабря Макрон сразу отправился в центр Парижа - к Триумфальной арке на Елисейских полях, которая стала основным центром бунта протестующих.

Там все еще оставались демонстранты, которые при появлении президента начали скандировать "Макрона в отставку" и "Желтые жилеты победят".

Cмотрите фотогалерею: Кровь и погромы. Крупнейшие протесты в Париже

Французский президет не планирует официально обращаться к гражданам. Пресс-секретарь правительства Бенжамен Гриво сказал, что Макрон готов к диалогу, но не будет отменять реформы.

Главе французского МВД Кристофу Кастанеру поручено подготовить органы правопорядка к дальнейшим протестам. Режим чрезвычайного положения пока вводиться не будет.

Первая встреча с "желтыми жилетами" запланирована на 3 декабря. В ней примут участие главы представленных в парламенте партий, а также мэр Парижа Анна Идальго.

3 декабря представитель демонстрантов Кристоф Шаленсон заявил, что протестное движение требует отставки правительства страны и назначения на должность премьер-министра Франции генерала Пьера де Вилье, который ранее возглавлял Штаб вооруженных сил Франции и ушел в отставку в июле 2017 года из-за разногласий с Макроном по поводу военного бюджета.

Началось с повышения цен на бензин

Новая волна протестов во Франции начались 17 ноября. В отличие от других демонстраций, это протестное движение зародилось в социальных сетях и не имеет единого центра.

Отличительная черта протестующих - светоотражающие жилеты, которые есть у каждого автомобилиста в ЕС. Движение назвали в честь них - "желтые жилеты".

Для властей протесты стали серьезной проблемой, поскольку они непредсказуемы - ни об одной из демонстраций "желтых жилетов" не было объявлено заранее.

Недовольство властями у людей копилось давно. Последней каплей стало объявление о новом повышении стоимости топлива - на три процента. Годом ранее бензин во Франции подскочил на 15 процентов, а дизель на 23 процента.

Кроме того, автомобили на дизельном топливе и старше 15 лет будут ограничены в передвижениях или вовсе запрещены. Таким образом власти стимулируют переход автомобилистов на электрокары и другие виды экологичного транспорта.

Основаня масса протестующих - рабочие, служащие, сельские чиновники, мелкие предприниматели, а также пенсионеры.

После первых протестов, которые состоялись 17 и 18 ноября, премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что власти услышали население, однако не откажутся от повышения цен на топливо.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, признал, что французам непросто менять свои привычки, но пообещал, что в стране будут развиваться альтернативные формы передвижения, а власти будут поддерживать тех, кто хочет сменить транспорт на менее вредный для окружающей среды.

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Источник: korrespondent.net