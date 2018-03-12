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03. 12. 2018

При нем пал Союз. Чем запомнился Буш-старший

Джордж Буш-старший возглавлял США с 1989 по 1993 год. Он дожил до 94 лет и умер в пятницу, 30 ноября.

Карьерный рост 41-го президента США был стремительным, и он надолго задержался в большой политике, оставив большой след в истории не только Штатов, но и всего мира.

Корреспондент.net вспоминает ушедшего американского президента.

Вторая мировая война

В 18 лет Буш добровольцем ушел на Вторую мировую войну. Решение он принял после того, как японская авиация уничтожила американскую базу в Перл-Харбор.

Буш был морским летчиком. В 1943-1945 годах он воевал на островах Тихого океана, на Филиппинах, у берегов Японии его самолет был сбит, он сумел спрыгнуть с парашютом, несколько часов провел на надувном плоту и был спасен моряками подводной лодки. В сентябре 1945 года после капитуляции Японии Буш ушел в почетную отставку с четырьмя боевыми медалями.

Бизнес и политика

После 1945 года Буш решил заняться бизнесом. Он переехал в штат Техас и занялся добычей нефти, впоследствии став миллионером.

В 1966 году Джордж Буш-старший был избран в палату представителей. В 1970 году он получил должность постпреда США в ООН. Далее: глава Национального комитета Республиканской партии, полпред в Китае, директор ЦРУ. В 1980 году он вошел в президентскую избирательную кампанию, где на первичных выборах у республиканцев стал главным конкурентом Рональда Рейгана. Рейган выиграл, но предложи Бушу стать вице-президентом.

С Рейганом он проработал 8 лет – оба президентских срока, а потом сам победил на выборах.

Внешняя политика

Наибольшие успехи Буш совершил в области внешней политики. Эксперты приписывают ему восстановление международного авторитета США и залечивание ран войны во Вьетнаме.

В последнем помогла операция Буря в пустыне.

В августе 1990 года армия Ирака вторглась на территорию Кувейта и полностью оккупировала страну. Ответом стала одна из самых масштабных военных операций, получившая название Буря в пустыне. Только от США в ней участвовало 450 тысяч солдат, к ним присоединились контингенты еще трех десятков стран; впервые после Второй мировой войны СССР поддерживал действия американской армии. Операция началась в 24 января 1991 года, и уже через четыре дня коалиция полностью освободила Кувейт и заняла около 15% территории Ирака. Эта война стала одним из главных внешнеполитических успехов США при Буше, американское влияние в регионе с тех пор только усиливалось и значительно ослабило позиции одного из главных мировых диктаторов тех лет — Саддама Хуссейна.

Все внешнеполитические успехи Джорджа Буша не помогли ему переизбраться на второй срок. Дефицит бюджета при нем вырос в три раза, безработица — почти в два раза. Новым президентом США стал Билл Клинтон, обещавший заняться экономикой.

Отношения с СССР

В статусе вице-президента Буш был в Москве на похоронах генсеков Леонида Брежнева, Юрия Андропова и Константина Черненко в 1982-1985 годах.

В 1989 году Буш и глава СССР Михаил Горбачев провели саммит на Мальте, в ходе которого достигли договоренности: СССР не вмешивается в политику стран Восточной Европы, которые одна за другой выходили из социалистического блока.

В декабре 1991 года американский президент одним из первых узнал о подписании Беловежских соглашений, после которых СССР перестал существовать. “Соединенные Штаты приветствуют и поддерживают исторический выбор в пользу свободы, сделанный новыми государствами Содружества. Несмотря на потенциальную возможность для нестабильности и хаоса, эти события явно отвечают нашим национальным интересам”, — говорил тогда Буш.

В мае 1992 года он и президент России Борис Ельцин подписали документ об окончании холодной войны. Сейчас американские СМИ ставят Буша в один ряд с Франклином Рузвельтом и Гарри Трумэном — при нем окончательно завершилась одна из главных войн США в ХХ веке.

Отец президента

С 2001 по 2009 год президентом США был Джордж Буш-младший.

“Предполагалось, что Буш-старший без энтузиазма относился к правой политике администрации своего сына, но он оставался острожным, и никто не знал, что именно он чувствовал — помимо семейной гордости”, — писала газета The Guardian.

Буш-старший с сыном

Здоровье

Здоровье экс-президента ухудшилось после смерти его жены Барбары Буш в апреле 2017 года, с которой он был женат с 1945 года и имел 5 детей.

Буш-старший страдал болезнью Паркинсона и был вынужден передвигаться в инвалидной коляске.

С 2000 года СМИ время от времени писали о состоянии его здоровья. Он попадал в больницу с аритмией, после потери сознания, с травмой шеи, дважды — с пневмонией, а напоследок с сепсисом.

В июне 2014 года он отметил 90-летие прыжком с парашютом, прыгал он при поддержке морского пехотинца.

Цитаты

“Каждый, кто говорит вам, что лучшие времена для Америки уже позади, смотрит не в ту сторону”

“Я не в восторге от атеистов. Не уверен, что их можно считать добропорядочными гражданами и тем более — патриотами. Ведь мы — нация, ведомая Господом”

“Ах, если бы удалось удержать Союз от распада, если бы он привык к нашей доброй руке и стал со временем ручным, как комнатная собачка…Но уже ничего нельзя сделать. Все эти шакалы сами решают свою судьбу — я знаю русских, они ничего не простят, ничего не забудут”

“Россия и Союз — как Матрешки. Они были вложены друг в друга. В реальности мы соревновались с Россией, но была она в виде Союза, то есть на ногах у нее были огромные Гири. Сейчас эти Гири при распаде Союза убраны, Россия преодолеет свои нынешние проблемы и станет гораздо более злой и могучей, и хорошо запомнит всех, кто ее нынче обидел. И я хотел бы быть таким же другом России, каким я был врагом для Советов”

“Я никогда не стану извиняться за политику Соединенных Штатов, о чем бы ни говорили мне факты. Я не тот парень, который извиняется за Америку”

“Когда мне был нужен хороший совет по поводу того, как поступить с Саддамом Хусейном, я обращался к кантри-музыке”

“Для того чтобы быть успешным, необязательно ходить в колледж”

“Бжезинский писал, что без Украины Россия никогда не станет Империей. Так оно и было в те времена. Но это правило ХХ века, а мы будем жить в ХХI. …именно развал Советского Союза - есть мое самое главное поражение. Боюсь, что это - внешнеполитическая Катастрофа, размера которой мы ещё не поняли”

Источник: korrespondent.net

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