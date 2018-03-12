Лента RSS
Подписаться на ленту
03 декабря 2018, понедельник, 19:16
-1°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,42
03. 12. 2018

В Болгарии заключенные нашли крупный клад

В Болгариии заключенные в тюрьме города Плевна выкопали клад времен Османской империи во время сельскохозяйственных работ. Об этом сообщает The History Blog.

Монеты находились в двух больших горшках и были спрятаны примерно в ХIX веке. В общей сложности обнаружено 7 046 монет весом более 8 килограмм.

В кладе находились преимущественно монеты акче – деньги в Османской империи до 1687 года. Монеты относятся к разным историческим эпохам и, вероятно, собирали их на протяжении многих лет.

"В то время за такую сумму денег можно было купить три дома в Эдирне, который считался главным городом в сегодняшней европейской Турции", – сказал археолог Владимир Найденов.

Монеты и горшки передали в Региональный исторический музей Плевена.

Cмотрите фотогалерею: В Болгарии заключенные нашли крупный клад

Ранее в итальянском городе Комо строители случайно нашли старинный кувшин с древнеримскими золотыми монетами. Сейчас клад изучают археологи. Они говорят – часть монет изготовили еще в 474 году до нашей эры.

А в Грузии нашли клад с золотыми и бронзовыми монетами периода XII-XIII вековна развалинах древнего города-крепости Самшвилде. На монете времен царицы Тамары вычеканена надпись – "Царица великая, краса страны и веры, Тамар – дочь Георгия, поклонница мессии".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Во Франции погромы из-за роста цен на бензин: жгут машины, бьют витрины магазинов, кидают в полицейских пиротехнику, бутылки и булыжники. Вот оно НЕТОЛЕРАНТНОЕ европейское общество! Ведь можно было спокойно купить беленькой, сесть на кухне, побухтеть себе под нос...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.