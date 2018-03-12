Лента RSS
Подписаться на ленту
03 декабря 2018, понедельник, 19:16
-1°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,42
03. 12. 2018

В Университете Сороса заявили, что власти Венгрии выдавили их из страны

Наиболее престижные программы Центрально-Европейского университета (ЦЕУ) вынужденно переезжают из Будапешта в Вену после конфликта с правительством премьер-министра Виктора Орбана. Об этом заявило руководство ЦЕУ, сообщает в понедельник, 3 ноября, AFP.

"ЦЕУ был вытеснен. Это беспрецедентно. Американское учреждение изгнано из страны, которая является союзником НАТО", - говорится в заявлении ректора университета Майкла Игнатьева.

Он отметил, что все аккредитованные в США программы будут преподавать в Вене до сентября 2019 года. ЦЕУ сохранит свой кампус в Будапеште, и новые студенты смогут завершить учебу там.

Игнатьев добавил, что ЦЕУ "сохранит аккредитацию как венгерский университет и будет стремиться продолжать преподавательскую и исследовательскую деятельность в Будапеште как можно дольше".

Напомним, что Венгрия приняла новый закон о высшем образовании, который, по мнению активистов, направлен на закрытие ЦЕУ. Правительство премьер-министра Виктора Орбана рассматривает основанный в 1991 году миллиардером Джорджем Соросом университет как центр либеральной оппозиции.

Венгерский премьер заявил, что университет Сороса все время "мошенничал", поскольку мог одновременно предоставлять дипломы венгерского и американского образца, что давало ему несправедливое преимущество над другими вузами страны.

Евросоюз начал штрафную процедуру против Венгрии из-за нового закона о высшем образовании.

Ранее сообщалось, что Фонд Сороса также покинул Венгрию и переехал в Германию.

Напомним, в июне парламент Венгрии одобрил пакет законопроектов "Стоп Сорос", который, в частности, вводит уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Во Франции погромы из-за роста цен на бензин: жгут машины, бьют витрины магазинов, кидают в полицейских пиротехнику, бутылки и булыжники. Вот оно НЕТОЛЕРАНТНОЕ европейское общество! Ведь можно было спокойно купить беленькой, сесть на кухне, побухтеть себе под нос...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.