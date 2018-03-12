Берлин дополнительно выделит миллиард евро на чистый воздух

Правительство ФРГ увеличит на полмиллиарда евро финансовую поддержку муниципалитетов в борьбе с загрязнением воздуха и запретами на дизельные автомобили старых моделей. В рамках соответствующей программы неотложных мер будет выделено 1,5 млрд евро, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник, 3 декабря, по итогам так называемого второго "дизельного саммита" - переговоров в Берлине с представителями городов с наиболее высоким содержанием оксидов азота в воздухе и руководителями профильных министерств.

Берлин, кроме того, выделит дополнительно 432 млн евро на техническое дооснащение небольших грузовых автомобилей, которыми пользуются муниципальные службы и ремесленники. Программа по борьбе с загрязнением воздуха рассчитана на период с 2017 по 2020 годы и проводится при финансовом участии автопроизводителей. В ее рамках также оказывается поддержка при приобретении электромобилей муниципальными службами, установке колонок для зарядки электромобилей и техническом дооснащении автобусов с дизельными двигателями.

По данным за 2017 год, предельный уровень содержания оксидов азота в воздухе (40 мкг на кубометр) превышен в 65 городах Германии.

Ранее после удовлетворения судами исков экологической организации Deutsche Umwelthilfe был запрещен въезд на определенные улицы для дизельных и бензиновых автомобилей старых моделей в Штутгарте, Гамбурге, Берлине, Кельне, Бонне, Франкфурте-на-Майне и некоторых других городах.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net