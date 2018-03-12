Трамп хочет полного срока для своего бывшего адвоката

Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывший адвокат Майкл Коэн заслуживает полного тюремного срока. Об этом он в понедельник, 3 декабря, написал в своем микроблоге Twitter.

Таким образом Трамп прокомментировал просьбу Коэна не приговаривать его к тюремному заключению.

"Майкл Коэн просит суд не приговаривать его к тюремному заключению. Вы хотите сказать, что он может совершать все ужасные, не относящиеся к Трампу вещи, связанные с махинациями, большими кредитами… и тому подобным, и не отбыть длительный тюремный срок? Он сочиняет истории, чтобы добиться выгодной для себя сделки, которая и так уже предусматривает сокращенный срок… Он соврал, чтобы оказаться в нынешней ситуации, и должен, по моему мнению, получить полный и исчерпывающий срок", - написал презижент США.

Худший день Трампа. Что адвокат рассказал в суде

Напомним, в четверг, 29 ноября, бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признал вину в даче ложных показаний по так называемому "российскому делу".

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Источник: korrespondent.net