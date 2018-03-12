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03. 12. 2018

РФ не ответила ЕСПЧ на запрос о моряках

Европейский суд по правам человека по состоянию на 18:00 понедельника, 3 декабря, не получил от Москвы информации о захваченных Россией моряках. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ответ ЕСПЧ на отправленный запрос.

"Суд еще не получил ответов от российского правительства", - сообщили в ЕСПЧ в ответ на вопрос о том, предоставила ли РФ информацию о захвате украинских моряков у Керченского пролива и юридических оснований их содержания, места их содержания, причиненных ранений и оказанной медицинской помощи.

В суде порекомендовали повторно обратиться за информацией во вторник.

Напомним, в пятницу, 30 ноября, ЕСПЧ обязал Россию предоставить информацию о захваченных украинских моряках. РФ должна была это сделать до понедельника, 3 декабря.

Вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих. 

В МИД Украины заявили, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах.

Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины.

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Источник: korrespondent.net

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