В метро Кельна распылили газ: 15 пострадавших

В метро Кельна распылили газ - пострадали 15 человек. Как сообщает Spiegel, нескольких пострадавших госпитализировали. Пожарная бригада прибыла на место происшествия.

Полиция ищет злоумышленников. Другие детали происшествия пока не сообщают.

В Париже полиция применила газ на акции протеста

Ранее в школах городов Васильков и Белая церковь Киевской области на перемене в коридоре подростки распылили слезоточивый газ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net