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03. 12. 2018

В метро Кельна распылили газ: 15 пострадавших

В метро Кельна распылили газ - пострадали 15 человек. Как сообщает Spiegel, нескольких пострадавших госпитализировали. Пожарная бригада прибыла на место происшествия.

Полиция ищет злоумышленников. Другие детали происшествия пока не сообщают.

В Париже полиция применила газ на акции протеста

Ранее в школах городов Васильков и Белая церковь Киевской области на перемене в коридоре подростки распылили слезоточивый газ. 

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Источник: korrespondent.net

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