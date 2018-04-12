Могерини: У ЕС и США один подход к вопросу Украины

"В последние недели мы видели, что разделяем одинаковый интерес к решению проблемы нарушения Россией территориальной целостности Украины. Только вместе Европа и Америка могут противостоять вызовам, которые Россия выдвигает и на европейской территории, и в других местах", − отметила Могерини. Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Федерика Могерини указала на совпадение интересов Евросоюза и США по решению вопроса о нарушении Россией территориальной целостности Украины. Об этом она заявила в понедельник, 3 декабря, выступая в Школе управления им. Джона Ф.Кеннеди Гарвардского университета, сообщает Интерфакс-Украина.

Она считает, что последние события в Черном море − это "прямое следствие явного нарушения основных правил мирного сосуществования на европейской территории".

"Европа и Америка вместе указывали на эти нарушения, а также реагировали на них", − добавила глава дипломатии ЕС.

Как сообщал Корреспондент.net , 25 ноября спецназ РФ захватил три украинских корабля в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, шесть из которых получили ранения.

В РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". В связи с инцидентом Киев и Москва обменялись нотами протеста. Действия РФ в Черном море осудили многие европейские страны, а президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 из-за конфликта в Керченском проливе.

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Источник: korrespondent.net