США поддерживают право Израиля на самооборону

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник, 3 декабря, встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Брюсселе и заявил об абсолютном праве Израиля на самооборону и борьбу с антиизраильскими настроениями в ООН. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт.



"Госсекретарь Майкл Помпео встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху сегодня в Брюсселе. Госсекретарь подчеркнул приверженность США безопасности Израиля и абсолютное право страны на самооборону и борьбу с антиизраильскими предубеждениями в ООН", − отметила Науэрт.

Также Помпео заявил Нетаньяху о поддержке США связей и укрепления диалога с Израилем и его соседями на Ближнем Востоке и в Африке, "включая Оман и Чад".

"Госсекретарь Помпео отметил прочность союза США и Израиля и наше многостороннее сотрудничество. Он подтвердил решимость Америки противостоять всем угрозам иранского режима путем максимального давления", − говорится в заявлении Науэрт. Нетаньяху поблагодарил Трампа за санкции против Ирана Напомним, в декабре 2017 года американский президент Дональд Трамп признал Иерусалим столицей израильского государства, а в мае 2018 года перенес туда посольство США.

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Источник: korrespondent.net