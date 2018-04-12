Лента RSS
Подписаться на ленту
04 декабря 2018, вторник, 04:10
+2°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,42
04. 12. 2018

США направят корабли в Персидский залив − СМИ

Группа кораблей ВМС США в ближайшие дни зайдет в Персидский залив для демонстрации силы Ирану. Об этом в понедельник, 3 декабря сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.
 
По информации издания, американский авианосец John C. Stennis и группа других кораблей США к концу недели зайдет в ближневосточный регион.
 
Заход станет первой подобной операцией за последние восемь месяцев. Ее целью, как отмечает газета, является демонстрация Ирану силы США.
 
Источники в Пентагоне указали, что John C. Stennis скорее всего будет находиться в ближневосточном регионе около двух месяцев, большую часть из которых он проведет в Персидском заливе.
 
По их словам, присутствие авианосца "безусловно обеспечивает сдерживание" в отношении любой потенциально враждебной иранской деятельности в водах региона.

Напомним, в мае этого года президент США Дональд Трамп сообщил о выходе его страны из ядерной сделки с Ираном.

Позже американский лидер возобновил действие санкций против Тегерана, которые были сняты в 2015 году, и пообещал введение новых мер.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Во Франции погромы из-за роста цен на бензин: жгут машины, бьют витрины магазинов, кидают в полицейских пиротехнику, бутылки и булыжники. Вот оно НЕТОЛЕРАНТНОЕ европейское общество! Ведь можно было спокойно купить беленькой, сесть на кухне, побухтеть себе под нос...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.