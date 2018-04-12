В Мексике убили шесть сотрудников полиции

В Мексике в результате нападения преступников были убиты шесть полицейских. Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщила генеральная прокуратура штата Халиско.
В ведомстве отметили, что в результате внезапного нападения в муниципалитете Ла-Уэрта погибли шесть сотрудников полиции и еще один был ранен.
Начато расследование инцидента, в районе нападения идет поисковая операция.
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Источник: korrespondent.net
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