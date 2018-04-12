В США отменят льготы для покупателей электромобилей

США собираются отказаться от государственной поддержки электромобилей и возобновляемой энергетики.

Об этом в понедельник, 3 декабря, заявил советник президента США Дональда Трампа по экономическим вопросам Ларри Кудлоу.

Американские покупатели электромобилей, благодаря решению, принятому администрацией Барака Обамы, могли рассчитывать на налоговые льготы размером до 7500 долларов.

По словам Кудлоу, задача нынешней администрации − прекратить эту практику. Государственной помощи лишатся также и программы по возобновляемой энергетике.

Остановка программ господдержки произойдет "в ближайшем будущем" − "в 2020 или 2021 году", сообщил советник Трампа.

Между тем именно на поддержку электромобилей было решено направить средства, полученные от уплаты многомиллиардных штрафов немецким концерном Volkswagen в ходе дизельного скандала в США.

Эти деньги направили на замену старого дизельного транспорта, прежде всего школьных и городских автобусов, на более экологичные модели, а также на развитие сети колонок для зарядки электромобилей.

Одна только Калифорния должна получить на эти цели 423 миллиона долларов.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net