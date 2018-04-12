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04. 12. 2018

Трамп почтил память Буша-старшего

 
Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией прибыли в здание Конгресса, чтобы почтить память экс-президента Джорджа Буша-старшего, гроб с телом которого находится в ротонде Капитолия. Трансляцию вели ведущие американские телеканалы.

Ранее с речью в Капитолии выступил вице-президент США Майк Пенс, а также члены Конгресса.

По данным СМИ, Трамп приглашен на церемонию прощания с Бушем-старшем, однако он не будет произносить речь.

Ранее в понедельник, 3 декабря, гроб с телом 41-го президента США доставил из Техаса в Вашингтон "борт номер один".

Попрощаться с экс-президентом люди смогут до утра среды, 5 декабря.

Cмотрите фотогалерею: Трамп почтил память Буша-старшего

Напомним, Буш-старший скончался в ночь на субботу, 1 декабря на 95-м году жизни. Его похоронят на территории президентской библиотеки при университете города Колледж-Стейшен в Техасе.

В знак почтения бывшему президенту Трамп распорядился 5 декабря закрыть все исполнительные отделы и агентства федерального правительства.

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Источник: korrespondent.net

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