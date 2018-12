Трамп хочет договориться с РФ и Китаем о разоружении

Президент США Дональд Трамп намерен сесть за стол переговоров с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, чтобы договориться о разоружении. Об этом в понедельник, 3 декабря, он написал в Twitter.

"Я уверен, что когда-нибудь в будущем председатель Си и я, вместе с президентом России Путиным, начнем говорить о реальном прекращении того, что стало масштабной и неконтролируемой гонкой вооружений", − отметил Трамп.

I am certain that, at some time in the future, President Xi and I, together with President Putin of Russia, will start talking about a meaningful halt to what has become a major and uncontrollable Arms Race. The U.S. spent 716 Billion Dollars this year. Crazy!