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04. 12. 2018

НАТО готовит ответ на ситуацию в Азовском море

 
На встрече министров иностранных дел стран НАТО, которая состоится 4-5 декабря в Брюсселе, обсудят ситуацию в Керченском проливе, чтобы выработать единый целостный ответ на агрессию РФ. Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщил журналистам представитель Госдепа.
 
"В течение последних нескольких дней мы очень тесно взаимодействовали с европейскими союзниками, как в формате НАТО, так и в формате ЕС и сейчас мы сосредоточены на определении общего ответа всего альянса", − отметил дипломат. 
 
При этом он подчеркнул, что Вашингтон ожидает от европейских союзников больше усилий в противостоянии России.
 
"Мы планируем продолжить действовать на основании недавних заявленных требований США к руководству России освободить членов экипажей и корабли, которые были задержаны в ходе инцидента в Керченском проливе. Мы призываем европейских союзников проявить лидерские способности в преодолении проблемы", − указал представитель Госдепа.
 
Он также уточнил, что США поддерживают Украину в деле защиты национального суверенитета и территориальной целостности и хотели бы, чтобы "европейские союзники взяли на себя более значительную ответственность за проблему безопасности, которая находится всего в 200 милях от границы Германии".
 
По мнению дипломата, "акт агрессии в Керченском проливе ознаменовал очевидную эскалацию действий со стороны россиян, и это был первый раз, когда они открыто использовали силу и были очень решительными".

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Источник: korrespondent.net

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