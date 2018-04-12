В Мексике самолет упал на жилой дом, есть погибшие

В мексиканском городе Кульякан легкомоторный самолет упал на жилой дом, в результате чего четыре человека погибли и двое получили ранения. Об этом во вторник, 4 декабря, сообщает телеканал Televisa News.

По данным канала, погиб экипаж самолета, ранены женщина и несовершеннолетний.

В то же время глава гражданской защиты штата Синалоа Франсиско Вега рассказал, что спасатели устраняют разлив топлива. В связи с этим жителей восьми близлежащих домов эвакуировали.

По данным управления по вопросам транспорта и безопасности, у самолета был технический сбой. Аварийные службы работают на месте инцидента.

Известно, что самолет Cessna упал 3 декабря в 17:00 по местному времени (4 декабря 01:00 по киевскому времени).

Ранее в американском штате Флорида два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета на крышу здания, в котором расположен центр терапии для детей с аутизмом.

Также сообщалось, что в бразильском Сан-Паулу легкомоторный самолет упал на жилые дома - погибли два человека, 12 пострадали.

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Источник: korrespondent.net