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04. 12. 2018

В берлинском зоопарке родился полярный медвежонок

В берлинском зоопарке на свет появился полярный медвежонок. Об этом сообщается в сюжете ТСН, опубликованном во вторник, 4 декабря.

Кадры с новорожденным и его мамой, снятые камерой наблюдения, обнародовали зоологи. Отмечается, что первые 10 дней жизни - критические для маленьких медвежат, поэтому посетителей к маме с малышом не пускают.

Познакомиться с публикой новый житель зоопарка сможет уже весной.

Ранее в зоопарке Берлина представили публике редких суматранских тигрят.

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Источник: korrespondent.net

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