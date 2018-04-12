В Канаде игроки хоккейной команды Parkland Rangers из города Дофин в провинции Манитоба одели на игру молодежной лиги против команды Thrashers форму, стилизованную под украинскую вышиванку. Поединок назывался Украинская ночь, сообщает во вторник, 4 декабря, Укринформ.
Указано, что перед началом матча, который прошел на домашней арене Parklan Rangers, выход игроков на арену объявлялся на украинском языке.
Cмотрите фотогалерею: В Канаде хоккейная команда одела на игру вышиванки
Известно также, что поединок завершился победой Thrashers со счетом 7:0.
Отмечается, что город Дофин, в котором вместе с окрестностями проживают более 8 тыс. человек, известен своей мощной украинской общиной. У более 41% населения города украинское происхождение, более четверти жителей владеют украинским языком.
Ранее в канадском Торонто открылся мемориал жертвам Голодомора в Украине.
Также сообщалось, что Канада поддержала Украину в конфликте в Керченском проливе.
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Источник: korrespondent.net
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