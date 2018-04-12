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04. 12. 2018

В Мюнхене украсили елку золотом на $2,6 млн

В немецком городе Мюнхен установили самую дорогую в Европе новогоднюю елку. Об этом сообщает Horloger на своей странице в Twitter.

Рождественский символ выполнили в виде прозрачной пирамиды с ячейками по всей поверхности. В эти ячейки поместили золотые монеты. Цена такой новогодней елки составила 2,6 миллиона долларов.

Всего на поверхность пирамиды поместили 2018 монет. Вес конструкции более 63 килограммов. Елка установлена в офисе компании по продаже драгоценных металлов Pro Aurum. Она же и создала необычную елку.

Cмотрите фотогалерею: В Мюнхене украсили елку золотом на $2,6 млн

Накануне в Германии установили самую высокую рождественскую елку. Рекордное дерево появилось в Дортмунде. Также стало известно сколько потратят на елку в Киеве на празднование Нового года 2019.

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Источник: korrespondent.net

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