Юристы Трампа потребовали от порноактрисы $800 тысяч

Адвокаты американского президента Дональда Трампа обратились в суд с иском о возмещении судебных и юридических расходов в размере около $800 тысяч к порноактрисе Стефани Клиффорд, известной по своему псевдониму Stormy Daniels. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает во вторник, 4 декабря, телеканал Fox News.

В частности, защитник интересов главы государства в своем заявлении в суд отметил, что его фирма потратила более 500 часов на то, чтобы отстаивать позицию Трампа в деле о клевете против Клиффорд, судебные расходы при этом составили $390 тысяч.

В связи с этим адвокат просит назначить равнозначны понесенным расходам выплаты со стороны порноактрисы, чтобы избежать "повторных исков и явно необоснованного распространения клеветы".

"Такие действия практически беспрецедентные в американской юридической истории. Клиффорд не только выдвинула необоснованные обвинения в распространении клеветы против действующего президента Соединенных Штатов, но также вместе со своим адвокатом ведет публичную рекламную кампанию", - подчеркнул адвокат.

В свою очередь защитник порноактрисы Майкл Авенатти считает, что требования стороны Трампа "абсурдные и возмутительные".

"Вы не можете просто выбрать какое-то число из воздуха, попробовать подчинить моего клиента Дональду Трампу и запугать ее", - заявил Авенатти в разговоре с телеканалом.

Напомним, Клиффорд судится с Трампом по иску о клевете с марта 2018 года. Ее претензии связаны с договоренностью о неразглашении данных о ее интимной связи с президентом. По ее словам, Трамп оговорил ее в апреле, когда написал на своей странице в Twitter о том, что актриса участвует в мошенничестве из-за обнародования составленного по ее рассказам портрета человека, который ей угрожал, чтобы она молчала о своей связи с американским лидером. Клиффорд подчеркивала, что Трамп документ не подписал, из-за чего его нельзя считать действительным.

Ранее Майкл Авенатти, адвокат порнозвезды Стефани Клиффорд (известной под псевдонимом Сторми Дэниелс), которая подавала в суд на президента США Дональда Трампа, был задержан в Лос-Анджелесе по подозрению в бытовом насилии.

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Источник: korrespondent.net