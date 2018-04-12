Лента RSS
Подписаться на ленту
04 декабря 2018, вторник, 12:08
+3°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,42
04. 12. 2018

Юристы Трампа потребовали от порноактрисы $800 тысяч

Адвокаты американского президента Дональда Трампа обратились в суд с иском о возмещении судебных и юридических расходов в размере около $800 тысяч к порноактрисе Стефани Клиффорд, известной по своему псевдониму Stormy Daniels. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает во вторник, 4 декабря, телеканал Fox News.

В частности, защитник интересов главы государства в своем заявлении в суд отметил, что его фирма потратила более 500 часов на то, чтобы отстаивать позицию Трампа в деле о клевете против Клиффорд, судебные расходы при этом составили $390 тысяч.

В связи с этим адвокат просит назначить равнозначны понесенным расходам выплаты со стороны порноактрисы, чтобы избежать "повторных исков и явно необоснованного распространения клеветы".

"Такие действия практически беспрецедентные в американской юридической истории. Клиффорд не только выдвинула необоснованные обвинения в распространении клеветы против действующего президента Соединенных Штатов, но также вместе со своим адвокатом ведет публичную рекламную кампанию", - подчеркнул адвокат.

В свою очередь защитник порноактрисы Майкл Авенатти считает, что требования стороны Трампа "абсурдные и возмутительные".

"Вы не можете просто выбрать какое-то число из воздуха, попробовать подчинить моего клиента Дональду Трампу и запугать ее", - заявил Авенатти в разговоре с телеканалом.

Напомним, Клиффорд судится с Трампом по иску о клевете с марта 2018 года. Ее претензии связаны с договоренностью о неразглашении данных о ее интимной связи с президентом. По ее словам, Трамп оговорил ее в апреле, когда написал на своей странице в Twitter о том, что актриса участвует в мошенничестве из-за обнародования составленного по ее рассказам портрета человека, который ей угрожал, чтобы она молчала о своей связи с американским лидером. Клиффорд подчеркивала, что Трамп документ не подписал, из-за чего его нельзя считать действительным.

Ранее Майкл Авенатти, адвокат порнозвезды Стефани Клиффорд (известной под псевдонимом Сторми Дэниелс), которая подавала в суд на президента США Дональда Трампа, был задержан в Лос-Анджелесе по подозрению в бытовом насилии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Во Франции погромы из-за роста цен на бензин: жгут машины, бьют витрины магазинов, кидают в полицейских пиротехнику, бутылки и булыжники. Вот оно НЕТОЛЕРАНТНОЕ европейское общество! Ведь можно было спокойно купить беленькой, сесть на кухне, побухтеть себе под нос...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.