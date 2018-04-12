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04. 12. 2018

Командующий Пятым флотом США совершил самоубийство – СМИ

В штаб-квартире Пятого флота ВМС США был найден мертвым его командующий – вице-адмирал Скотт Стирни. Он совершил самоубийство, сообщает CNN со ссылкой на информированные военные источники во вторник, 4 декабря.

Накануне ВМС США сообщили, что Стирни был обнаружен мертвым в своей резиденции в Бахрейне 1 декабря. По данному факту началось совестное расследование американских военных и силовиков Бахрейна. Было заявлено, что нет никаких подозрений о том, что американский военачальник был убит.

Адмирал Джон Ричардсон, командующий военно-морскими операциями, заявил, что в отношении Стирни не велось расследований.

CNN отмечает, что Центральное командование военно-морских сил ВМФ ВМС США, в состав которого входит Пятый флот, контролирует операции в Красном море и Персидском заливе. Это направление считается стратегически важным для безопасности США, учитывая проблемы Ирана.

Кроме того, через акваторию, контролируемую Пятым флотом, перевозятся большие объемы нефти и газа.

Скотт Стирни родился в Чикаго. В 1982 году окончил университет Нотр-Дам, после чего был назначен офицером военно-морского флота, а затем стал пилотом-истребителем. До назначения на должность главы Пятого флота в мае этого года он занимал несколько руководящих постов, в том числе выполнял функции начальника операций Главного командования США.

Ранее сообщалось, что на окраине Варшавы повесился участник АТО Марьян Малявский (Марик), который на протяжении года находился в Польше на заработках.

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Источник: korrespondent.net

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