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04. 12. 2018

В Минюсте РФ заявили, что иск Украины в ЕСПЧ основан на материалах прессы

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу Украины на задержание моряков в Керченском проливе, которая основывалась не на официальных документах, а на сообщениях прессы.

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции России, опубликованном во вторник, 4 декабря.

"Минюст России выразил ЕСПЧ озабоченность тем, что суд принял к производству ходатайство, подкрепленное в основном ссылками на публикации средств массовой информации и не содержащее официальных документов, которые могли быть получены украинской стороной от РФ по дипломатическим каналам и в результате стандартного в таких случаях межгосударственного взаимодействия", – говорится в сообщении.

Также в российском Минюсте добавили, что ЕСПЧ проинформирован о том, что ответ на запрос "будет дан в разумные сроки, необходимые для подготовки информативного документа".

Напомним, в пятницу, 30 ноября, ЕСПЧ обязал Россию предоставить информацию о захваченных украинских моряках. РФ должна была это сделать до понедельника, 3 декабря.

Однако по состоянию на вечер вчерашнего дня ЕСПЧ не получил от Москвы информации о захваченных Россией моряках.

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Источник: korrespondent.net

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