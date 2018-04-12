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04. 12. 2018

В США попрощались с Бушем-старшим

В Америке попрощались с бывшим президентом Джорджем Бушем-старшим. Мужчина умер в возрасте 94 лет.

Церемония прошла в Вашингтоне на Капитолийском холме. Почтить память политика пришел действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и первая леди страны. На церемонии также был сын Буша Джордж Буш-младший.

Попрощаться с 41 президентом США пришли военные, политики, высокопоставленные лица, студенты и другие американцы.

Cмотрите фотогалерею: В США попрощались с Бушем-старшим

Тело Джорджа Буша-старшего доставили из Техаса в Капитолий на самолете, предоставленном Трампом. Похоронят политика на территории библиотеки им Джорджа Буша в Техасе.

Джордж Буш-старший умер на 95 году жизни 30 ноября 2018 года. В знак почтения 41-му американскому президенту органы власти США на день остановят работу.

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Источник: korrespondent.net

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