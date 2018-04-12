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04. 12. 2018

Под Парижем школьный автобус попал в ДТП: 12 пострадавших

В результате аварии с участием школьного автобуса во Франции пострадали 12 учеников. ДТП случилось утром во вторник, 4 декабря, сообщает Le Parisien.

Согласно сообщению, в департаменте Ивлин близ Парижа автобус с 40 школьниками съехал с дороги и оказался в кювете.

"12 пострадавших, в основном в возрасте 16-17 лет, доставили в больницу. Об их состоянии пока ничего не известно", – отмечает СМИ.

По предварительным данным, причиной аварии могло стать недомогание водителя.

В США перевернулся автобус: есть жертвы, более 40 пострадавших

Накануне в американском штате Арканзас в районе города Бентон автобус с детской футбольной командой попал в ДТП - в результате аварии погиб один человек, еще около 40 пострадали.

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Источник: korrespondent.net

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