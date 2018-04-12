Додон хочет обговорить с Киевом Приднестровье

Президент Молдовы Игорь Додон хочет на встрече с властями Украины представить свое видение по реализации Приднестровского урегулирования. Об этом он рассказал в интервью изданию IPG.

Глава Молдовы отметил, что сейчас между Тирасполем и Кишиневом исчезло напряжение и уровень вражды, а в последние годы еще и остановлены процессы отторжения Приднестровья.

"На первой встрече с высокопоставленными официальными лицами Киева по этой проблеме я представлю свое видение касательно дальнейших шагов по реализации Приднестровского урегулирования. Я убежден, что украинская сторона оценит то, как я представлю соответствующие перспективы", - сказал президент Молдовы.

Додон считает, что лучше удерживать Приднестровский регион в сфере влияния Кишинева, и в этом якобы важную роль сыграла Россия.

Ранее в непризнанном Приднестровье заявили, что выбрали курс на независимость и присоединение к Российской Федерации, в связи с чем не принимают план президента Молдовы о референдуме, на котором бы граждане определяли дальнейший статус региона.

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Источник: korrespondent.net