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04. 12. 2018

В Армении разбился штурмовик, пилоты погибли

Самолет-штурмовик Су-25 Вооруженных сил Армении, выполнявший учебно-тренировочный полет в соответствии с ежедневным планом боевой подготовки, разбился днем во вторник, 4 декабря. Об этом сообщили в Минобороны Армении.

Диспетчеры потеряли связь с самолетом 4 декабря утром.

Как рассказал пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, самолет потерпел крушение в регионе Маралика, в горах.

Пилоты - подполковник Армен Бабаян и майор Мовсес Манукян - погибли.

Ранее в США разбился частный самолет. Камера наблюдения запечатлела момент авиакатастрофы.

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Источник: korrespondent.net

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