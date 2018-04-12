Кремль назвал захваченные корабли Украины "вещественными доказательствами"

Захваченные Россией украинские корабли в Керченском проливе имеют отношение к уголовному делу, которое сейчас ведется силовиками этой страны. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс во вторник, 4 декабря.

На просьбу прокомментировать сообщения СМИ об исчезновении кораблей с причала в Керчи Песков сказал: "Я не могу ответить на ваш вопрос. Это не входит в поле внимание (Кремля). Это прерогатива следственных органов, которые предъявляют обвинения (в рамках уголовного дела – ред.)".

"Нужно обращаться к ним. Насколько мы понимаем, корабли являются – не знаю, как это точно называется – вещественные доказательства или еще как-то. Но они имеют отношение к (уголовному) делу, которое сейчас ведется", – отметил пресс-секретарь Путина.

"А где они, я сейчас не могу сказать. Вам нужно обращаться в следственные органы", – добавил Песков.

Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три украинских корабля в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, шесть из которых получили ранения.

Позже все они оказались под арестом по подозрению в незаконном пересечении государственной границы России.

В РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными".

Киев и Москва обменялись нотами протеста.

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Источник: korrespondent.net