Во Франции отложили повышение налогов на топливо

После продолжающихся несколько недель массовых протестов "желтых жилетов" власти Франции отложили на шесть месяцев повышение сборов на бензин и дизельное топливо.

Об этом во вторник, 4 декабря, объявил в телеобращении премьер-министр страны Эдуар Филипп.

По его словам, до конца зимнего сезона также не будут повышаться тарифы на газ и электроэнергию.

Эдуар Филипп отметил, что никакие налоги не оправдывают то, что под угрозой оказалось единство нации.

"Нужно быть глухим, чтобы не услышать возмущение французов", – добавил премьер и заверил, что государство является гарантом мира и общественного порядка.

Кроме того, Эдуар Филипп отметил, что необходимо еще раз обдумать скорость перехода страны на более экологичные источники энергии. Одновременно он призвал участников протестных акций отказаться от насилия.

Напомним, в минувшие выходные во Франции возобновились массовые протесты "желтых жилетов" – крупнейшие беспорядки за последние десять лет. Столкновения на Елисейских полях продолжались с утра до поздней ночи. По данным МВД, в 1619 демонстрациях приняли участие 106 тысяч человек, при этом 130 человек были арестованы, из них 42 – в Париже. Отмечены случаи мародерства, поджога автомобилей и витрин.

Демонстранты из движения "желтые жилеты" устраивают массовые акции протеста уже третьи выходные подряд. Помимо снижения цен на топливо, они требуют уменьшения налогового бремени и повышения минимального размера оплаты труда.

Источник: Русская служба Deutshe Welle

Источник: korrespondent.net