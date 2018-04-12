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04. 12. 2018

Задержанных в Тбилиси украинцев оставили под арестом

Задержанных в Тбилиси по подозрению в незаконном хранении оружия шестерых украинцев и одного гражданина Грузии оставили под арестом. Соответствующее решение принял суд в Тбилиси, сообщает пресс-служба Главной прокуратуры Грузии во вторник, 4 декабря.

В свою очередь народный депутат Семен Семенченко заявляет, что есть достаточно доказательств, что оружие подброшено. "Отпечатков пальцев с них никто не снимал. Пришло много людей, которые хотели подтвердить, что они приглашали ребят в гости… С адвокатами будем требовать скорейшего проведения экспертизы", – написал депутат на своей странице в Facebook.

Напомним, сами задержанные не признают предъявленные им накануне обвинения.

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Источник: korrespondent.net

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