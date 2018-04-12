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04. 12. 2018

Экс-бойца "ДНР" Прилепина взяли на работу в театр

Российского писателя-бойца "ДНР" Захара Прилепина назначили заместителем художественного руководителя по литературной части Московского Художественного академического театра имени М. Горького. Об этом во вторник, 4 декабря, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

"Очень серьезная часть моей жизни, мои последние книги связаны с взаимоотношениями российских писателей, советских писателей с российским театром. Я убежден, что очень важно восстановить эти утраченные связи. Я буду заниматься этим", - заявил Прилепин.

Известно, что Прилепин был участником захвата части территории Украины. Он во время дебатов с Ксенией Собчак в эфире российского телеканала Дождь признал, что убивал людей, участвуя в трех войнах.

Летом в неподконтрольном Донецке был разоружен и ликвидирован пресловутый "батальон Прилепина", который даже в "ДНР" был признан незаконным вооруженным формированием.

Как известно, подразделение, где российский писатель был "замполитом", прославилось тем, что дислоцировалось в центре Донецка в фешенебельном отеле Прага, участие в боевых действиях не принимало, занимаясь только съемками постановочных пропагандистских сюжетов.

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Источник: korrespondent.net

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