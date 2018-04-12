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04. 12. 2018

Под Москвой в квартире взорвалась граната: есть погибшие и раненые

В городе Куровское Московской области РФ один человек погиб и трое получили травмы при взрыве гранаты. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России во вторник, 4 декабря.

Отмечается, что взрыв прогремел в одной из квартир. Одна женщина и двое мужчин получили травмы, их знакомая погибла.

Предварительно установлено, что пострадавшие вели асоциальный образ жизни, накануне один из мужчин нашел предмет похожий на гранату, – говорится в сообщении.

На месте взрыва работают следователи, выясняются все детали инцидента.

В свою очередь Telegram-канал Mash информирует, что прямо сейчас врачи оперируют двоих раненых при взрыве в Подмосковье.

"Один из них их очень тяжёлый – мужчину буквально собирают заново, десятки переломов и оскольчатых ранений. Второму – 45-летнему Владимиру Высочанскому – ампутировали руку. Меньше всего пострадала третья гостья – у нее сломано плечо. Единственная погибшая – женщина по имени Наталья", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Самарской области России задержали мужчину, который бросил гранату в военных "на почве возникших неприязненных отношений". Один из них получил легкую травму.

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Источник: korrespondent.net

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