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04. 12. 2018

Экс-глава Минкультуры Грузии найден мертвым - СМИ

Один из лидеров оппозиционной партии Единое национальное движение (ЕНД), возглавляемой экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, бывший министр культуры страны Николоз Руруа найден мертвым в своем доме в Тбилиси. Об этом сообщают грузинские СМИ во вторник, 4 декабря.

По их информации, предположительно, 50-летний политик скончался в результате сердечного приступа.

Руруа с 2001 года активно сотрудничал с покойным премьер-министром Грузии Зурабом Жвания и Саакашвили. В 2003 году он стал членом парламента Грузии от партии ЕНД, где занимал пост заместителя председателя комитета по обороне и безопасности и возглавлял делегацию в ПА НАТО.

В 2009 году Руруа был назначен на пост министра культуры Грузии. Он ушел с этого поста в октябре 2012 года после смены власти в Грузии.

Напомним, Саломе Зурабишвили набрала 59,61% голосов избирателей не недавних выборах президента Грузии.

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Источник: korrespondent.net

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