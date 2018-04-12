Госдеп предлагает блокировать российские корабли

Страны Запада должны обсудить возможность блокировки российских кораблей при выходе из Азовского моря в ответ на агрессию РФ против Украины. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, сообщает во вторник, 4 декабря, Громадське.

Кент, рассказал, что между министрами иностранных дел стран НАТО будут идти дискуссии о новых санкциях против РФ ради безопасности в Черном море.

"Но могу сослаться на немецких политиков, западные страны должны оговорить возможность блокировки российских кораблей в других морях. Это хорошая идея", - отметил он.

Также дипломат напомнил, что существует механизм, с помощью которого можно добавить в санкционный список лиц, имеющих отношение к нападению на украинский корабль в Керченскому проливе.

Напомним, в НАТО заявили, что у РФ не было оснований захватывать корабли. Такое заявление было сделано в рамках заседания министров иностранных дел стран - членов НАТО.

Вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих.

В МИД Украины заявили, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах.

Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины.

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Источник: korrespondent.net