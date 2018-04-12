Лента RSS
Подписаться на ленту
04 декабря 2018, вторник, 21:39
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,42
04. 12. 2018

Россию обязали предоставить медпомощь морякам

Европейский суд по правам человека обязал (ЕСПЧ) власти Российской Федерации обеспечить предоставление надлежащей медицинской помощи захваченным в Керченском проливе украинским морякам. Такое решение в рамках новой межгосударственной жалобы Украины против России суд вынес во вторник, 4 декабря, сообщается на сайте организации.

Так, суд распорядился принять безотлагательную временную обеспечительную меру в новом межгосударственном деле Украины против России в связи с событиями в Керченском проливе.

В частности, российские власти "должны обеспечить, что будет назначена надлежащая медицинская помощь захваченному украинскому военно-морскому персоналу, который нуждается, и в частности каждому, кто мог быть ранен в военно-морском инциденте, произошедшем 25 ноября в Керченском проливе".

Ранее ЕСПЧ обязал Россию предоставить всю информацию о пленных и основания для их содержания, но РФ этого не сделала.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Фразу «не трогай, это на Новый год» теперь приходится говорить самому себе. И когда заглядываешь не в холодильник, а в кредитку.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.