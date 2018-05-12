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05. 12. 2018

Байден считает себя лучшим претендентом на пост президента США


Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что располагает всеми необходимыми качествами, чтобы занять должность американского лидера, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Выступая в университете Мизулы в штате Монтана политик сказал, что является наиболее квалифицированным претендентом на пост президента.

При этом бывший Байден подчеркнул, что США не вынесут еще четыре года при Дональде Трампе, который, по его мнению, "является человеком, не способным говорить правду".

Пока политик решает, баллотироваться ли ему на пост президента США, о своем решении он обещает объявить в течение двух месяцев.

Следующие президентские выборы в США пройдут в 2020 году.

Напомним, ранее Байден признался, что поколотил бы Трампа, будь они в старшей школе. После этого президент США назвал бывшего вице-президента сумасшедшим и добавил, что сам бы побил Байдена.

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Источник: korrespondent.net

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