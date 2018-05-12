Трамп прокомментировал протесты во Франции



Президент США Дональд Трамп прокомментировал беспорядки, случившиеся во Франции из-за повышения цен на топливо. Об этом американский лидер написал в Twitter.



"Я рад, что мой друг Эммануэль Макрон и протестующие в Париже согласились с выводом, к которому я пришел два года назад. Парижское соглашение исключительно ошибочно, потому что оно поднимает цены на энергию для ответственных стран и одновременно обеляет некоторых из наихудших загрязнителей в мире", – заявил Трамп.



Политик также отметил, что на посту президента он "добился улучшения окружающей среды в США, и не желает перекладывать на американцев расходы на очистку загрязнений в других странах".



Напомним, в 2017 года США вышли из Парижского соглашения по климату. Оно было заключено в 2015 году и предусматривает выделение 100 миллиардов долларов развивающимся странам для решения климатических проблем. Соглашение пришло на смену Киотскому протоколу, который был принят в 1997 году.



Во Франции несколько недель проходили массовые протесты "желтых жилетов" – крупнейшие беспорядки за последние десять лет. Участники протестов требовали снижения цен на топливо. В результате власти Франции отложили на шесть месяцев повышение сборов на бензин и дизельное топливо.

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Источник: korrespondent.net