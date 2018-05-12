Лента RSS
Подписаться на ленту
05 декабря 2018, среда, 05:40
+2°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,42
05. 12. 2018

Трамп прокомментировал протесты во Франции


Президент США Дональд Трамп прокомментировал беспорядки, случившиеся во Франции из-за повышения цен на топливо. Об этом американский лидер написал в Twitter.
 
"Я рад, что мой друг Эммануэль Макрон и протестующие в Париже согласились с выводом, к которому я пришел два года назад. Парижское соглашение исключительно ошибочно, потому что оно поднимает цены на энергию для ответственных стран и одновременно обеляет некоторых из наихудших загрязнителей в мире", – заявил Трамп.
 
Политик также отметил, что на посту президента он "добился улучшения окружающей среды в США, и не желает перекладывать на американцев расходы на очистку загрязнений в других странах".
 
Напомним, в 2017 года США вышли из Парижского соглашения по климату. Оно было заключено в 2015 году и предусматривает выделение 100 миллиардов долларов развивающимся странам для решения климатических проблем. Соглашение пришло на смену Киотскому протоколу, который был принят в 1997 году.
 
Во Франции несколько недель проходили массовые протесты "желтых жилетов" – крупнейшие беспорядки за последние десять лет. Участники протестов требовали снижения цен на топливо. В результате власти Франции отложили на шесть месяцев повышение сборов на бензин и дизельное топливо.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Фразу «не трогай, это на Новый год» теперь приходится говорить самому себе. И когда заглядываешь не в холодильник, а в кредитку.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.