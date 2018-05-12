Лента RSS
Подписаться на ленту
05 декабря 2018, среда, 05:40
+2°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,42
05. 12. 2018

США пообещали России "боль" за украинских моряков


В Государственном департаменте США призвали власти России освободить украинских моряков, захваченных вблизи Керченского пролива, сообщает пресс-служба ведомства.

Высокопоставленный чиновник Госдепа на брифинге 4 декабря заявил, что РФ должна отпустить украинских моряков и вернуть корабли, в противном случае их ожидают "последствия и боль".

"Я хочу, чтобы русские восприняли послание о том, что они должны освободить экипажи, иначе будут последствия и боль будет только нарастать со временем", – сообщил чиновник.

Также он добавил, что этот вопрос они не намерены выпускать из внимания, а также намерены повышать цену, что будет необходимо заплатить.

Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три украинских корабля в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, трое из которых получили ранения. Позже все они оказались под арестом по подозрению в "незаконном пересечении государственной границы России".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Фразу «не трогай, это на Новый год» теперь приходится говорить самому себе. И когда заглядываешь не в холодильник, а в кредитку.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.