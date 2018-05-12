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05. 12. 2018

Канада направит большую миссию наблюдателей на выборы в Украине - СМИ

Канада решила в следующем году направить на выборы в Украину большую мониторинговую миссию. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает в среду, 5 декабря, Укринформ.

По словам собеседников агентства, официально об этом решении будет объявлено во время Совета министров стран-членов ОБСЕ, который пройдет 6 - 7 декабря в Милане.

Указано, что информация о точном количестве наблюдателей и продолжительности их пребывания в Украине будет обнародована позже.

Ранее Канада поддержала Украину в конфликте в Керченском проливе.

Также сообщалось, что в канадском Торонто открылся мемориал жертвам Голодомора в Украине.

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Источник: korrespondent.net

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