Мощное землетрясение произошло у Новой Каледонии, угроза цунами

Недалеко от заморского сообщества Франции Новая Каледония произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов, объявлена ​​угроза цунами. Об этом в среду, 5 декабря, сообщает пресс-центр Геологической службы США (USGS).

Указано, что эпицентр землетрясения находился к югу от группы коралловых островов Луайоте в Тихом океане, в 168 км от города Тадино. Очаг залегал на глубине 10 км. Толчки были зафиксированы в 4:18 по местному времени (6:18 по киевскому времени).

О пострадавших, жертвах и разрушениях во время землетрясения пока не сообщается.

В то же время, по данным Тихоокеанского центра предупреждения о цунами (PTWC), существует угроза цунами в соседних регионах.

Ранее на побережье Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 баллов.

Перед этим сообщалось, что на американском полуострове Аляска был зарегистрирован подземный толчок магнитудой 5,6 в 60 км к северо-западу от Анкориджа.

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Источник: korrespondent.net