В Индии слон травмировал трех человек

В Индии слон ворвался в одно из сел, разгромил имущество и травмировал трех человек. Об этом сообщает ТСН в среду, 5 декабря.

Отмечается, что слон разбил мотоциклы и велосипеды, оставленные возле домов. От испуга местные жители забралось на крыши домов.

"После слон выбежал на железнодорожные пути. Поэтому отправления нескольких поездов задержали. В конце концов, слон покинул село и убежал в лес", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что разъяренный слон напал на автобус с туристами в индийском национальном парке Бандипур. Водителю едва удалось отогнать машину от животного.

Также сообщалось, что в Индии открылся первый госпиталь для слонов. Сейчас в нем находятся почти 20 животных, который стали жертвами эксплуатации.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net