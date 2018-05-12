Могерини обсудит с главами МИД Украины и РФ ситуацию на Азове

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини намерена обсудить с министрами иностранных дел Украины и России Павлом Климкиным и Сергеем Лавровым напряженность в регионе Черного и Азовского морей. Об этом она сказала журналистам в среду, 5 декабря, в Брюсселе, сообщает Интерфакс-Украина.

"Завтра в Милане на министерской встрече ОБСЕ у меня будут двусторонние встречи отдельно с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главой МИД Украины Павлом Климкиным. Я подниму вопрос напряженности в Азовском море", - анонсировала Могерини, говоря о том, какие темы она намерена обсудить на этих встречах.

По ее словам, в Брюсселе "чрезвычайно обеспокоены развитием событий в Азовском море".

Глава дипломатии ЕС констатировала, что темпы судоходства в Азовском море "замедляются". Могерини отметила, что это касается, в том числе, судов, которые ходят под флагами стран ЕС.

"В результате это негативно влияет и на нашу собственную экономику", - подчеркнула она.

К тому же, европейский дипломат вновь указала на то, что ЕС всегда выступает за территориальную целостность Украины.

"Наша позиция всегда была четкой: мы всегда решительно поддерживаем сторону наших украинских друзей в том, что касается территориальной целостности и суверенитета Украины", - подчеркнула Могерини.

Ранее Федерика Могерини указала на совпадение интересов Евросоюза и США по решению вопроса о нарушении Россией территориальной целостности Украины.

Как сообщал Корреспондент.net , 25 ноября спецназ РФ захватил три украинских корабля в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, шесть из которых получили ранения.

В РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". В связи с инцидентом Киев и Москва обменялись нотами протеста. Действия РФ в Черном море осудили многие европейские страны, а президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 из-за конфликта в Керченском проливе.

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Источник: korrespondent.net