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05. 12. 2018

В РФ показали видел развертывания боевого лазера

Минобороны России опубликовало видео с лазерным комплексом Пересвет, который заступил на опытно-боевое дежурство. Утверждается, что это оружие способно отражать воздушные атаки и сбивать спутники на орбите.

По информации российского Минобороны, лазерные комплексы Пересвет начали поступать в войска еще в прошлом году.

"1 декабря этого года на опытно-боевое дежурство заступили лазерные комплексы Пересвет, основанные на новых физических принципах", – говорится в сообщении.

Личный состав подразделений, на вооружении которых находятся лазерные установки, прошел переподготовку на базе Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского и на предприятиях промышленности, где приобрел необходимые теоретические знания и практические навыки.

"В ходе освоения этого современного вооружения боевыми расчётами лазерных комплексов отработаны действия на технике с выполнением мероприятий развёртывания и подготовки их к применению", – отметили в Минобороны РФ.

Напомним, 1 марта в послании Федеральному Собранию Владимир Путин рассказал о новых и принципиально отличных видах вооружений, разработанных в России. В частности, он рассказал о разработке гиперзвукового оружия – системы Авангард, якобы способного летать в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность. Также речь шла о ракетном комплексе Сармат, авиационном ракетном комплексе Кинжал, лазерной установке Пересвет и подводном беспилотном аппарате Посейдон.

Позже стало известно, что презентацию "новейшего российского оружия" сопровождало старое видео за 2011 год.

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Источник: korrespondent.net

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