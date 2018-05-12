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05. 12. 2018

Словакия выслала дипломата РФ из-за шпионажа

Словакия выслала из страны российского дипломата, так как заподозрила его в шпионаже. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Пеллегрини в среду, 5 декабря.

"Мы выдворили его 22 ноября, и он покинул Словакию в течение 48 часов", - приводит Reuters слова Пеллегрини.

Данные о том, что он, вероятно, занимался шпионажем, предоставила словацкая военная разведка, уточняет агентство. Имя высланного дипломата не называется.

Словакия весной 2018 года не присоединилась к ряду стран ЕС и к США, которые выслали российских дипломатов после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

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Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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